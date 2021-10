NBA. Utah Jazz blijven als enige team foutloos

De Utah Jazz hebben donderdag hun vierde overwinning op rij geboekt in de NBA. Op bezoek bij de Houston Rockets gingen de Jazz met 91-122 winnen. In het Toyota Center in Houston kwam Rudy Gobert met 16 punten en 14 rebounds tot dubbele cijfers voor de bezoekers.

De Golden State Warriors zijn dan weer tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. In het Chase Center in San Francisco kwamen de Memphis Grizzlies na overtime met 101-104 winnen, ondanks 36 punten van Stephen Curry. Ja Morant was aan de zijde van de Grizzlies met 30 punten de topschutter. Hij kwam in het vierde kwart tot 15 punten.

Utah is zo de enige overgebleven ploeg die nog ongeslagen is in dit seizoensbegin want ook de Chicago Bulls verloren voor het eerst, met 104-103 tegen de New York Knicks.

Uitslagen:

Dallas - San Antonio 104 - 99

Golden State - Memphis 101 - 104 (n.v.)

Chicago - New York 103 - 104

Houston - Utah 91 - 122

Philadelphia - Detroit 110 - 102

Washington - Atlanta 122 - 111

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. New York 80,0 5 4 1

2. Charlotte 80,0 5 4 1

3. Washington 80,0 5 4 1

4. Chicago 80,0 5 4 1

5. Miami 75,0 4 3 1

6. Cleveland 60,0 5 3 2

7. Philadelphia 60,0 5 3 2

8. Milwaukee 60,0 5 3 2

9. Atlanta 60,0 5 3 2

10. Toronto 40,0 5 2 3

11. Brooklyn 40,0 5 2 3

12. Boston 40,0 5 2 3

13. Indiana 20,0 5 1 4

14. Orlando 20,0 5 1 4

15. Detroit 0,0 4 0 4

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 100,0 4 4 0

2. Golden State 80,0 5 4 1

3. Minnesota 75,0 4 3 1

4. Dallas 75,0 4 3 1

5. Memphis 60,0 5 3 2

6. Sacramento 50,0 4 2 2

7. Denver 50,0 4 2 2

8. Portland 50,0 4 2 2

9. LA Lakers 40,0 5 2 3

10. LA Clippers 25,0 4 1 3

11. Phoenix 25,0 4 1 3

12. Houston 20,0 5 1 4

13. San Antonio 20,0 5 1 4

14. New Orleans 20,0 5 1 4

15. Oklahoma City 20,0 5 1 4

Programma van vrijdag:

Toronto - Orlando

Brooklyn - Indiana

Miami - Charlotte

New Orleans - Sacramento

Denver - Dallas

Portland - LA Clippers

LA Lakers - Cleveland