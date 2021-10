Effect van kernuitstap op ­elektriciteitsprijs “zeer beperkt”, volgens studie UGent

Een nieuwe studie van de UGent bevestigt dat de kernuitstap slechts een ‘zeer beperkt’ ­effect zal hebben op de elektriciteitsprijs. De verschillen in groothandelsprijs tussen scenario’s met kernuitstap en een scenario zonder kernuitstap bedragen amper enkele euro’s, schrijft De Standaard vrijdag. Dat betekent ook dat de verschillen in de elektriciteitsprijs voor de consument, waarin het onderdeel elektriciteit maar een derde bedraagt, beperkt blijven voor een modaal gezin.

De oorzaak ligt in de prijsvorming van elektriciteit. Die wordt met of zonder kernuitstap bepaald door fossiele centrales, in binnen- of buitenland. De studie ligt volgende maand op tafel, wanneer de federale regering evalueert of de kernuitstap geen onaanvaardbare effecten heeft op de prijs of de ­bevoorradingszekerheid.

De UGent-studie gebeurde in opdracht van minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). De onderzoekers ontwikkelden een model dat de groothandelsprijs per land bepaalt in verschillende scenario’s, rekening houdend met de verbindingen tussen de Europese landen.

Gas en CO₂

De onderzoekers simuleerden daarmee scenario’s met een hoge en een lage gasprijs, en een hoge en een lage CO₂-prijs. Ze hielden ook rekening met een volledige kernuitstap met meer en minder vervangcapaciteit en met een scenario waarbij twee kerncentrales blijven draaien.

Het resultaat is dat de verschillen tussen scenario’s met of zonder kernuitstap zeer beperkt zijn. Bij een lage gas- en CO₂-prijs liggen in 2025 de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkt in alle scenario’s rond 60 euro per megawattuur. Bij een lage gas- en hoge CO₂-prijs, of omgekeerd, schommelen de prijzen tussen 80 en 85 euro. Als beide prijscomponenten fors stijgen, gaat de elektriciteitsprijs naar grofweg 105 euro.

Ter vergelijking: de prijzen op de groothandelsmarkt bleven de voorbije jaren stabiel rond 40-50 euro per megawattuur. Dit najaar explodeerden ze met pieken van 170 euro en zelfs meer. België blijkt erg gevoelig te zijn voor prijsstijgingen van gas. Een stijging van de CO₂-rechten wordt voor ongeveer 40 procent in de prijzen doorgerekend.