Noem 2021 gerust een jubileumjaar voor Ed Sheeran. De singer-songwriter vierde begin dit jaar niet alleen zijn dertigste verjaardag, het is ook tien jaar geleden dat hij met debuutsingle The A team zijn steile opmars inzette. Tijd om met het nieuwe album wat meer variatie te brengen, weliswaar zonder de ‘firma’ in gevaar te brengen.