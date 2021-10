Ambiance in de keet en de souffleur van Erik: dit was ‘De slimste mens ter wereld’

Soms heeft De slimste mens ter wereld meer weg van een bonte avond dan een quiz. Dat moet Steven Van Gucht vanavond ook gedacht hebben, toen hij zijn opwachting maakte in het programma. Hij kreeg alvast een, euh, uniek eerbetoon van juryleden Bart Cannaerts en Rik Verheye. Hij mag zich gelukkig prijzen, want Erik Van Looy kreeg van diezelfde juryleden toiletpapier naar zijn hoofd geslingerd.

De winnaar van donderdag:

Steven Van Gucht moest aan de start van de aflevering kwijt dat hij over veel thema’s helemaal niks wist, maar werd met 420 seconden toch mooi de winnaar.

De verliezer:

Na eventjes tevergeefs zoeken naar trefwoorden over Frida Kahlo, kon Gloria Monserez haar ‘stop’ nog net op tijd inslikken. Daardoor kwam ze weer als eerste aan de beurt en had ze aan twee trefwoorden over Parijse monumenten genoeg om Joachim Coens naar huis te spelen.

De nieuwkomer van maandag:

Zangeres en presentatrice Laura Tesoro.

De beste quotes:

Jurylid Bart Cannaerts over Joachim Coens: “Drie afleveringen overleefd, dat is toch knap? Ik denk niet dat je zoveel verkiezingen gaat overleven.”

***

Erik Van Looy: “Hebben jullie ooit met een dier gevochten?”

Rik Verheye: “Ik heb ooit gevochten met een kangoeroe. En gewonnen. Aan de ingang van Walibi.”

Coens: “Ik ben ooit gebeten door een ezel.”

Cannaerts: “En waarom deed Wouter Beke dat?”

Het Mooiste moment:

Juryleden Bart Cannaerts en Rik Verheye lieten de voetbalfan in zich los en eerden de kandidaten met supportersliederen. In het geval van Joachim Coens werd dat: Al wie niet springt, dat is een tsjeef. Uiteraard bleef ook Erik Van Looy niet gespaard. Amateur, amateur, amateur! zongen Cannaerts en Verheye terwijl ze de arme quizmaster met toiletpapier bekogelden en Erik, je bent vannacht weer dronken geweest inzetten.

Niet Erik Van Looy, maar zijn souffleur vertrekt naar VTM.

Nog een geinig moment: Van Looy die ineens vreemde dingen moest zeggen van zijn souffleur. “De volgende ronde zal zonder mij zijn, want ik heb een mooi aanbod gekregen van VTM.” Van Looy keek even verward, waarna ’s mans souffleur vanonder zijn desk kwam gekropen en naar buiten liep. Misschien zien we die binnenkort wel op VTM.

De tussenstand