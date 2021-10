KRC Genk-Club Brugge is topaffiche in 1/8ste finales Beker van België, Lommel ontvangt AA Gent

Na de stunt van Westerlo tegen Antwerp is in het Kuipje geloot voor de 1/8ste finales van de Beker van België. De onschuldige handen van Gert Verheyen en Frank Boeckx hadden een topaffiche voor KRC Genk in petto. De bekerhouder ontvangt in de 1/8ste finales immers landskampioen Club Brugge. Ook Lommel SK ontvangt een topclub, het krijgt AA Gent - dat SV Belisia uitschakelde - over de vloer.