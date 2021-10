Ook Kobe Ilsen getroffen door PFOS-vervuiling: “Ik zit boordevol, een schande is het”

“Succes aan alle Zwijndrechtenaren die vandaag naar de rechtbank stappen.” Dat zegt Kobe Ilse in een Instagrampost. De 39-jarige presentator woonde 25 jaar in Zwijndrecht en zit dus naar eigen zeggen “boordevol PFOS”. “Een schande is het”, zegt hij.

Bij zes op de tien omwonenden van de 3M-fabriek in Zwijndrecht zijn de hoeveelheden PFOS zó hoog dat ze de “blootstelling onmiddellijk moeten stoppen”. Dat blijkt uit de resultaten van een bloedonderzoek dat het Agentschap Zorg en Gezondheid uitvoerde bij 796 personen die binnen een straal van 3 kilometer rond de 3M-site in Zwijndrecht wonen.

Onder hen is ook presentator Kobe Ilsen. “Ik ben geboren en getogen in Zwijndrecht. 25 jaar gewoond”, schrijft hij. “Zit dus boordevol PFOS.”

Ook een groot deel van zijn familie heeft de stof in het bloed: “Wat blijkt… M’n moeder, broer, adoptievader, schoonzus ook. Maar vooral… M’n petekind, m’n neefjes en nichtje, kinderen tussen 7 en 16 jaar oud. Vergiftigd!”, schrijft Ilsen.

Intussen is ook bekend dat het gemeentebestuur van Zwijndrecht 3M in gebreke stelt. Elke inwoner die schade ondervindt van de problematiek, kan zich aansluiten. Burgers kunnen zich daarnaast ook aansluiten bij een klacht met burgerlijke partijstelling die de gemeente Zwijndrecht heeft ingediend in het kader van het lopende gerechtelijk onderzoek naar de vervuiling. Met de Instagrampost spreekt Kobe Ilsen zijn steun uit aan zij die dat hebben gedaan of van plan zijn.