In aanloop naar de COP26, de klimaatconferentie van de Verenigde Naties, lanceert het VN-Ontwikkelingsprogramma de campagne “Don’t Choose Extinction”. In het filmpje dat ze daarvoor de wereld instuurden, komt er een dinosaurus de Algemene Vergadering in New York City binnengewandeld. Hij neemt het woord en heeft een niet mis te verstane boodschap: “Wij hadden een asteroïde, wat is jullie excuus?”