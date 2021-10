Real Sociedad met Januzaj wipt naar leiding in Spanje na overwinning op Celta Vigo

Real Sociedad heeft met een 0-2 overwinning op het veld van Celta Vigo de leiding gepakt op de 11e speeldag van de Spaanse competitie. Adnan Januzaj stond in de basis en mocht rusten in de 65e minuut. Het stond toen al 0-1 dankzij een doelpunt van de Zweedse goalgetter Isak (58.). Elustondo verdubbelde de score in de 88e minuut (0-2).