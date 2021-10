Spanje verbiedt reclame voor gesuikerde producten gericht op kinderen

Vanaf 2022 geldt de regel voor reclame die zich richt tot kinderen en jongeren onder de zestien jaar. Op een persconferentie deelde Alberto Garzon, minister van Consumenten, mee dat de wetgeving wordt toegepast op televisie, radio, internet en mobiele apps.

“Minderjarigen zijn kwetsbare consumenten. We moeten hen beschermen tegen reclame”, zei de minister. Hij volgt met de nieuwe wet andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Portugal die in het verleden ook gelijkaardige maatregelen troffen.

In Spanje heeft bijna een op de drie kinderen overgewicht. In 1984 betrof dit cijfer slechts 3 procent. “Reclame is een belangrijke verklarende factor”, zegt minister Garzon. Cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie tonen dat obesitas bij kinderen (tussen de 5 en 19 jaar) wereldwijd toenam van 4 procent in 1975 tot 18 procent.