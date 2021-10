Diego Schwartzmann (ATP 16) plaatste zich donderdag voor de kwartfinales van de Vienna Open in Wenen. De Argentijn, het achtste reekshoofd, was in drie sets te sterk voor Gaël Monfils (ATP 21): 7-6 (5), 4-6 en 6-2. Onderweg verzorgden beide heren de show in Oostenrijk, met één geweldige rally die eindigde met een Monfils zonder racket.