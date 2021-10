“Zacht, heel wat zon en tot de avond droog”

Vrijdag is het eerst nog helder maar in de loop van de voormiddag duiken er hoge sluierwolken op boven Limburg. De hemel zal dus minder blauw zijn in vergelijking met donderdag, maar de zon zal hier nog lange tijd amper hinder van ondervinden.

In het westen van het land kan het in de vroege namiddag al gaan regenen, maar in Limburg houden we het tot na 17 uur droog. In de loop van de avond zal de regenzone dan afzwakkend van west naar oost over onze provincie schuiven.

De temperatuur loopt op naar een zeer zachte 18°C terwijl de wind aan gemiddeld 4 Beaufort uit het zuiden tot zuidwesten blijft waaien.

Na middernacht blijft het op de meeste plaatsen in Limburg droog. Dankzij wolkenvelden wordt het niet frisser dan gemiddeld 11 à 12°C. De zuidenwind haalt dan gemiddeld 2 tot 3 Beaufort.

