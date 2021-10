Waarom Ronald Koeman vervangen tot 16 miljoen (!) euro kan kosten voor FC Barcelona

Ronaldo Koeman is sinds de nederlaag tegen Rayo Vallecano coach af bij FC Barcelona. De Nederlander is echter wel enkele miljoenen rijker.

Barcelona maakte het vertrek van Koeman in een kort bericht op de website bekend. “De voorzitter van de club, Joan Laporta, heeft hem geïnformeerd na de nederlaag tegen Rayo Vallecano. Ronald Koeman neemt donderdag afscheid van de ploeg. FC Barcelona wil hem bedanken voor zijn bewezen diensten en wenst hem succes in zijn carrière.”

Koeman stapte op als bondscoach van Nederland toen hij in augustus 2020 een aanbod kreeg van FC Barcelona. Daarmee ging een langgekoesterde wens van hem in vervulling. Koeman voetbalde van 1989 tot en met 1995 voor de club. In zijn eerste seizoen als trainer van zijn ‘grote liefde’ won Koeman nog de Copa del Rey. Daarna vertrok sterspeler Lionel Messi naar Paris Saint-Germain omdat het noodlijdende Barcelona zijn salaris niet meer kon betalen. Nu gaat ook Koeman van de loonlijst af. Het contract van Koeman in Barcelona liep tot medio 2022 door.

16 miljoen

Maar zijn ontslag krijgt nog een serieus financieel staartje. Zowat alle Spaanse media rapporteren dat Barcelona nu zo’n 12 miljoen euro verschuldigd is aan Koeman. Meer bepaald: om en bij de 5 miljoen die de Nederlander zelf zou hebben opgehoest om Oranje te kunnen verlaten voor Barça en zijn resterende salaris van 7 miljoen euro.

Maar ook de opvolger van Koeman moet betaald worden. Daarvoor zou het financieel noodlijdende Barcelona 3 miljoen euro hebben kunnen vrijmaken. Clublegende Xavi wordt genoemd als topfavoriet, maar diens afkoopclausule bij het Qatarese Al-Sadd bedraagt 1 miljoen euro. Dus 12 + 3 + 1 = 16 miljoen euro om Koeman te vervangen.

Volgens Marca zijn er twee mogelijkheden om dit bedrag te verlagen. De eerste: Xavi die zijn afkoopclausule zelf betaalt. Die kans is echter gering omdat de Spanjaard bij Barça geen groot salaris zal kunnen opstrijken. Hem nog minder dan 3 miljoen euro bieden, lijkt dus helemaal geen optie. De tweede: Al-Sadd die de afkoopclausule verlaagt of zelfs laat vallen. Barcelona zou spelen met het idee om een oefenwedstrijd te organiseren tegen de Qatarese ploeg, ter compensatie.

Koeman kan natuurlijk zelf deels afzien van zijn 12 miljoen euro, maar die kans lijkt gering.