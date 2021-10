Facebook verandert naam in Meta

Op het jaarlijkse Connect-event van Facebook heeft topman Mark Zuckerberg de plannen van zijn bedrijf voorgesteld. Die draaien bijna uitsluitend om de metaverse, een soort van digitale wereld waarin we van thuis uit kunnen samenleven en -werken met anderen. De kijkers kregen spelletjes te zien die je met anderen kan spelen, maar net zo goed voorbeelden van werkvloeren waar je met collega’s in dezelfde 3D-ruimte lijkt te zitten zonder daar echt te zijn. En het gaat nog verder: met de technologie achter het metaverse wordt het mogelijk om bijvoorbeeld met een VR-bril op je snoet rond te lopen in het oude Rome.

Facebook deelde het bedrijf speciaal hiervoor in twee stukken op: het ene focust op Facebook, Messenger, WhatsApp en Instagram, het andere op al die virtual en augmented reality. Het mag duidelijk zijn: in de toekomst is de metaverse voor Facebook erg belangrijk. Het gaat daarom ook nieuwe hardware op de markt brengen, augmented reality- en andere brillen en projectoren bijvoorbeeld. Die zullen er niet in de komende één of twee jaar zijn, zei Zuckerberg, “maar dit zijn de spannendste dingen waar wij ooit aan gewerkt hebben”.

Nieuwe naam

Maar meer nog dan naar die plannen werd uitgekeken naar wat Zuckerberg te vertellen had over een naamsverandering voor het moederbedrijf van Facebook, die al enige tijd in de lucht hing door het moeilijke vaarwater waar het momenteel doorgaat. “Facebook wil van meet af aan al mensen verbinden”, zei Zuckerberg in aanloop naar de aankondiging. “Dat moet het ultieme doel van technologie zijn: samen kunnen zijn met anderen, waar je ook bent. Het metaverse geeft ons de kans om dat te doen. Mensen kunnen eindelijk aan de basis van onze technologie staan.”

Aan het hoofdkantoor werd het logo al veranderd. — © AFP

De naam Facebook dekt de lading niet meer, zo zei Zuckerberg nog. “Ons bedrijf houdt zoveel meer in dan alleen Facebook.” En daarom wordt de nieuwe naam voor het moederbedrijf weinig verrassend Meta. Dat is een duidelijke verwijzing naar het metaverse. “Aan onze missie - mensen samenbrengen - verandert niets. We blijven technologie maken zoals we dat altijd al gedaan hebben. Maar vanaf nu is het Meta eerst, en niet Facebook eerst. Voor mij symboliseert Meta dat er altijd een nieuw hoofdstuk is dat staat te wachten om geschreven te worden. Ik ben trots op wat we al verwezenlijkt hebben en kijk uit naar een toekomst vol nieuwe mogelijkheden.”

Het sociale netwerk Facebook behoudt die naam wel.