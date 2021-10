Lautaro Martinez verlengt tot 2026 bij Inter

De 24-jarige Martinez maakte de in januari 2016 de overstap naar Europa van het Argentijnse Racing Club. In 144 wedstrijden met de Nerazzuri maakte hij 54 doelpunen en gaf hij 21 assists.

De spitsbroer van Romelu Lukaku, toen die nog voor Inter speelde, pakte vorig seizoen met de Rode Duivel de titel in de Serie A. Dat was voor Inter Milaan geleden van het jaar 2010. De Argentijn maakte 17 doelpunten en gaf 10 assist in de Serie A.