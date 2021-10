‘Ja’ zeggen als iets leuk is, maar ook ‘neen’ kunnen zeggen als je iets niet wilt. Hoe pak je dat aan bij kleuters. Het is belangrijk dat ze al van jongsaf aan leren praten over gevoelens en zich bewust zijn van ongewenst gedrag, zoals pesten. Zeker in situaties waarbij bijvoorbeeld een man vraagt om met hen mee te gaan, moeten kinderen ‘nee’ kunnen zeggen.