Pelt

In Pelt is vanmiddag een nieuw windpark geopend. De drie windmolens liggen in de buurt van Nyrstar. Het park heeft een speciale vogelradar, waardoor de molens stilvallen ter bescherming van de vogels. Vlaams minister Zuhal Demir mocht het windmolenpark officieel openen. Het park werd trouwens mee gefinancierd door omwonenden. 156 omwonenden investeerden mee in het windpark.