Premier en rechtse oppositie in de clinch over beslissingen van Overlegcomité

Premier Alexander De Croo gaf donderdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer tekst en uitleg bij de beslissingen van het Overlegcomité van eerder deze week. N-VA-fractieleider Peter De Roover verweet de premier onnodig een panieksfeer te creëren, Vlaams Belang-fractieleidster Barbara Pas had het zelfs over een “coronadictatuur”.

Het Overlegcomité besliste dinsdag om het mondmasker, de coronapas en het telewerk opnieuw in de strijd te gooien tegen de coronapandemie, die de laatste weken ondanks de hoge vaccinatiegraad toch weer aan een forse opmars bezig is. In de feiten zijn de meeste verstrengingen voor Vlaanderen, dat van alle regio’s de hoogste vaccinatiegraad heeft: Wallonië en Brussel namen immers eerder al hun toevlucht tot het Covid Safe Ticket in de horeca, in de hoofdstad werd het mondmasker zelfs nooit achterwege gelaten.

Vlaanderen

Vooral bij N-VA en Vlaams Belang is de weerzin groot. “Vlaanderen heeft een vaccinatiegraad van meer dan 90 procent. Kunt u mij vertellen wanneer het dan wel genoeg is?”, sneerde Vlaams Belang-fractieleidster Barbara Pas donderdagmiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer richting premier De Croo. N-VA-kopman Peter De Roover verweet De Croo een panieksfeer te creëren. “En die leidt er nu toe dat de regio die het het beste doet, als enige regio verstrengingen moet slikken.”

De Croo zelf repliceerde met een hoop cijfers om aan te tonen dat de situatie in Vlaanderen op dit moment niet beter is dan elders in het land. Drie provincies zitten boven het gemiddelde reproductiegetal van 1,3, en die liggen alledrie in Vlaanderen, zei hij, waarop hij door de N-VA-banken op boegeroep werd onthaald. “Ik doe dat niet om met de vinger te wijzen, ik doe dat om aan te geven dat we vandaag in een situatie zitten waar de verhoogde circulatie overal zit. Ik zou het raar vinden als wij onze ogen daarvoor zouden sluiten.”

Jan Jambon. — © BELGA

Weinig discussie

De premier liet ook niet na te benadrukken dat er op het Overlegcomité, waar minister-president Jan Jambon (N-VA) de Vlaamse regering vertegenwoordigt, weinig discussie was over de invoering van het Covid Safe Ticket in de horeca, een bevoegdheid van de deelstaten. “Men zou daar kunnen zeggen ‘ga op je hoofd gaan staan’, maar ik heb dat daar niet gehoord.” Jambon liet na afloop van het Overlegcomité vanop de Wereldexplo in Dubai zelfs weten dat hij tevreden is met de beslissing, omdat de sector zelf vragende partij was.

De Croo wees er donderdag ook nog op dat het leven met de nieuwe maatregelen niet hoeft te betekenen dat het openbare leven stilvalt. “Loop eens buiten rond. Is het alsof onze samenleving is stilgevallen? Alsof de horeca gesloten is? Het leven gaat exact op dezelfde manier door, en dat was ook de bedoeling van de beslissingen.”

Pas is daar niet van overtuigd. “Het rijk der vrijheid wordt in dit land een coronadicatuur, en daar gaan wij ons ten zeerste tegen verzetten.”