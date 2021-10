Ibrahima Seck knokte zich de afgelopen weken terug in de ploeg en is klaar voor de partij tegen zijn voormalige werkgever. — © BELGA

Met Jelle Vossen, Alessandro Ciranni, Zinho Gano, David Hubert en Ibrahima Seck kijken vijf Zulte Waregem-spelers zondag hun ex-ploeg KRC Genk in de ogen. Die laatste knokte zich de afgelopen weken terug in de ploeg en is klaar voor de partij tegen zijn voormalige werkgever. Al is hij niet op revanche belust: “Ik heb geen enkel probleem met Genk.”