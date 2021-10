Ruben Bemelmans strandt in tweede ronde Challenger Ismaning

© Action Images via Reuters

Ruben Bemelmans (ATP 221) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het Challengertoernooi in het Duitse Ismaning (tapijt/44.820 euro). De 33-jarige Maasmechelaar verloor in de tweede ronde van de Fransman Quentin Halys (ATP 148), het achtste reekshoofd.

Na twee uur en 23 minuten tennis stond de 7-6 (10/8), 6-7 (/7) en 6-4 eindstand op het bord.

Naast Bemelmans nam ook Kimmer Coppejans (ATP 213) deel in Ismaning. De Hammenaar verloor maandag in de eerste ronde van de Tsjech Tomas Machac (ATP 136), het zesde reekshoofd, in twee sets (6-4 en 6-2).