Pelt

De drie windturbines met een tiphoogte van 170 meter die recent werden opgetrokken in Pelt langs het kanaal Bocholt-Herentals, werden donderdag officieel in gebruik genomen. “Door een detectiesysteem is het ook meteen het vogelvriendelijkste windpark van het land”, stelde Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) die mee de startknop mocht indrukken.