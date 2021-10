Amper 9 jaar oud en nu al dribbelen zoals Neymar en Lionel Messi: dit voetballertje speelt alles kapot in de zaal

Raylon Tong Junior. Onthoud de naam. De amper 9-jarige voetballer speelde eerder deze maand alles kapot in zijn leeftijdscategorie op de 2021 World Futsal Championships. De op Guyana geboren Raylon - fan van Neymar - wordt getraind door Eddie Johnson, een gewezen profvoetballer die naam maakte in de MLS en 64 keer voor de VS uitkwam. En het resultaat mag er zijn.