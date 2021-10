Man springt in vijver om twee kinderen te redden: vrees voor twee doden, broertje zou wel gered zijn

De hulpdiensten zijn donderdagnamiddag massaal afgezakt naar een vijver ter hoogte van een woon-zorgcentrum in Halle, in de provincie Vlaams-Brabant. Daar zouden twee kinderen tijdens het spelen in het water beland zijn, waarna een man in de vijver was gesprongen om hen te redden. De man en een van de kinderen zouden het niet overleefd hebben, het andere broertje kon wel in veiligheid gebracht worden. Bevestiging is er nog niet.