Na rechtzaak schudden Van Ranst en coronascepticus Engel elkaar de hand: “Als het nu niet lukt, stop ik”

Voor de tweede keer dit jaar kruisten viroloog Marc Van Ranst en de Nederlandse coronascepticus Willem Engel woensdag de degens voor de rechter over het woord “virusontkenner” dat Van Ranst over Engel in een interview gebruikt heeft. Van Ranst hoopt met de vrijspraak, die het openbaar ministerie voor hem gevraagd heeft, verlost te worden van de golf van dagvaardingen waarmee Engel hem overspoelt. “Als het deze keer opnieuw niets wordt, hou ik het voor bekeken”, besloot Engel.