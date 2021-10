Dealer op fiets loopt tegen de lamp in Korspel

Beringen

Een 38-jarige fietsende de dealer uit Heusden-Zolder is woensdag tegen de lamp gelopen in de Grootdonkstraat in Korspel. De man had 46 gram cannabis bij en bekende dat hij die wilde verkopen. Bij hem thuis werd een huiszoeking uitgevoerd.

Bij de overlastactie door de politie werden nog 4 pv’s opgesteld voor sturen onder invloed van verdovende middelen, twee pv’s voor een vervallen keuringsbewijs en een voor rijden met een auto terwijl het rijbewijs is ingetrokken. Deze laatste bestuurder moest zijn auto laten staan. mm