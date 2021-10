Man waagt zich in verboden zone en moet plots zwemmen voor zijn leven

Een Braziliaanse man had nood aan een frisse duik, maar wist niet dat hij het water inging op een plek waar dat verboden is. De man besefte al snel waarom zwemmen niet toegelaten is op de plek toen hij achternagezeten werd door een hongerige alligator. “Hij wist niet welk gevaarlijk dier daar in het water zat”, aldus de getuige die alles filmde. “De alligator kreeg hem snel te pakken en beet in zijn arm. Hij was bebloed en doodsbang toen hij weer op het droge was.”