Lommel

De recherche van de politie Lommel onderzoekt een inbraak in de Hendrik Heymanstraat op het industrieterrein Balendijk. Woensdag even voor 21 uur werd daar het alarm geactiveerd. Ter plaatste bleek dat onbekenden de hendel van een deur hadden geforceerd. Of er iets werd meegenomen, is niet bekendgemaakt. mm