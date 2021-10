Sint-Lutgartschool in Tongeren trekt aan de alarmbel: “Vaccineer kinderen onder 12 jaar”. — © TV Limburg

In het lager onderwijs zijn de besmettingscijfers nog nooit zo hoog geweest en daarom trekt een directeur van een Tongerse school aan de alarmbel.

Hij vindt dat kinderen onder 12 jaar de mogelijkheid moeten krijgen om zich te laten vaccineren. De vaccinaties bewijzen hun nut in de middelbare scholen, daar vallen de besmettingen best goed mee. Secundaire scholen krijgen geen nieuwe maatregelen opgelegd, maar dat is wel het geval voor het lager onderwijs. Na de herfstvakantie moeten leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar opnieuw een mondmasker dragen én ook de quarantaineregels zijn aangepast.