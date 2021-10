Racing Genk makkelijk voorbij eerstenationaler Winkel Sport in beker

Genk

We blijven bij het bekervoetbal want Belisia Bilzen heeft niet kunnen stunten. Het ging met 4-0 onderuit op bezoek bij AA Gent. En ook STVV ligt uit de beker. De Kanaries verloren na verlengingen met 3-2 in Seraing. Titelverdediger Racing Genk deed dus wel wat het moest doen. Het won overtuigend van eerstenationaler Winkel Sport met 0-6. Een opsteker voor de club en trainer John van den Brom na een reeks van vijf nederlagen op rij.