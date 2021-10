Ajax haalt doelman Onana na dopingschorsing weer bij A-selectie (met dank aan blessure Stekelenburg)

De keeper uit Kameroen mocht begin september na een dopingschorsing de training weer hervatten, maar dat moest Onana bij Jong Ajax doen omdat hij zijn aflopende contract niet wil verlengen. Nu Maarten Stekelenburg vanwege een zware blessure de rest van het seizoen is uitgeschakeld, heeft de clubleiding besloten om Onana toch weer over te hevelen naar de selectie van trainer Erik ten Hag.

“Niemand is blij met de situatie die door de schorsing ontstaan is”, legde Ten Hag uit. “Maar we moeten ook niet naïef zijn. André is een fantastische keeper die veel voor Ajax heeft betekend en hij is fit. Vanaf begin september mag hij weer bij Ajax trainen en dat doet hij elke dag vol overgave. Voor Ajax is het belangrijk dat wij een brede en goede selectie tot onze beschikking hebben, daarin is plaats voor André. Dus hij meldt zich vanaf nu weer op het trainingsveld bij de A-selectie.”

De schorsing van Onana loopt op 4 november af. Vanaf dan mag hij ook weer wedstrijden spelen.