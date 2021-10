Personeel in verzekeringssector dreigt met staking nu loonakkoord in slop zit

Het sociaal overleg over een loonakkoord in de verzekeringssector zit in het slop. De vakbonden hebben in gemeenschappelijk front een stakingsaanzegging ingediend. Er zijn vanaf 8 november acties mogelijk, zo kondigen de bonden aan.

Werkgeversfederatie Assuralia en de bonden gingen woensdag zonder akkoord uit elkaar. De bonden wijten dat aan “de blijvende weigering van Assuralia om in te gaan op tal van pertinente vragen van de vakbonden”.

De discussie gaat onder andere over een loonsverhoging van 0,4 procent en een coronapremie van 500 euro. “Als we kijken naar de doelstelling van de coronapremie, met name werknemers belonen in bedrijven en sectoren die in 2020 goed gepresteerd hebben, vinden wij het onaanvaardbaar dat de verzekeraars hierop niet willen ingaan”, zeggen Vic Van Kerrebroeck en Philippe Samek van de christelijke vakbond. Volgens hen blijkt uit cijfers van de Nationale Bank dat de verzekeraars vorig jaar 2,8 miljard euro nettowinst boekten, een kwart meer dan in 2019. “Leg dan maar eens uit aan de werknemers die in moeilijke omstandigheden moeten werken hebben, dat zij geen eerlijk deel van deze winsten mogen genieten.”

Garanties

De vakbonden vragen voorts grotere garanties op correcte arbeidsvoorwaarden in geval van telewerk en ze willen dat het wettelijk kader rond de opleidingsrechten van werknemers wordt gevolgd, zo zeggen Valerie Van Walleghem en Dorine Cordy van de socialistische vakbond en Thibaut Montjardin van de liberale vakbond.

Als er de komende dagen geen doorbraak komt, zijn er vanaf maandag 8 november acties mogelijk in de sector.