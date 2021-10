IS eist dodelijke aanslag in oosten van Irak op

Terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft donderdag de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanslag in Irak waarbij verschillende doden vielen. De terreurorganisatie spreekt van vijftien slachtoffers, de politie van elf.

De aanslag vond dinsdag plaats in het dorp Al-Rachad, in de provincie Diyala, ten noordoosten van hoofdstad Bagdad. Volgens IS hebben ze zes “overlopers” gevangengenomen en gedood, aldus een verklaring op sociale media. Nadien vielen ze naar eigen zeggen naderende veiligheidstroepen aan. In totaal spreekt IS van vijftien doden.

IS nam in de zomer van 2014 de controle over grote gebieden in het noorden en oosten van Irak. Intussen is de terreurgroep militair verslagen, maar cellen van de extremisten zijn nog steeds actief.

De Iraakse regeringsledier Mustafa al-Kasimi verklaarde na de aanslag van dinsdag dat “deze misdaad” niet ongestraft kon blijven.