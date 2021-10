Gemeente Zwijndrecht stelt 3M in gebreke en vraagt Vlaamse steun

Het gemeentebestuur van Zwijndrecht stelt chemiebedrijf 3M in gebreke in het kader van de PFOS-vervuiling. Dat is donderdagmiddag bekendgemaakt op een persconferentie. Zwijndrecht vraagt ook aan de Vlaamse overheid om enerzijds alle inwoners van de gemeente de kans te geven een bloedonderzoek te ondergaan en anderzijds een financiële compensatie te voorzien voor de kosten die de gemeente moet maken om de PFOS-crisis te doorstaan.

Zwijndrecht stuurt een ingebrekestelling naar 3M waarin het bedrijf wordt aangemaand om “zijn verantwoordelijkheid te nemen” ten aanzien van de slachtoffers van de PFOS-vervuiling, “waaronder de gemeente zelf”. Daarnaast dient het gemeentebestuur ook een klacht met burgerlijke partijstelling in, in het kader van het lopende gerechtelijk onderzoek naar de vervuiling. Elke inwoner die schade ondervindt van de problematiek, kan bovendien bij beide procedures aansluiten, klinkt het.

“Genoeg is genoeg”, zegt schepen van Leefmilieu Steven Vervaet (Groen). “Sinds eergisteren beschikken we over de evidentie om de schadeberokkenaar verantwoordelijk te stellen. We manen 3M aan om zijn verantwoordelijkheid te nemen en te erkennen. We vragen actieve transparantie over de contaminatie en over de kennis die 3M heeft over de gezondheidsrisico’s van PFAS, expertise voor sanering en het bekostigen van alle uitgaven die voortvloeien uit de verontreiniging.”

Financiële beperkingen

Wat de gemeente betreft, lopen die uitgaven nu al fors op, klinkt het. “Infrastructuurwerken zijn stilgelegd, er moeten extra bodem- en waterstalen worden genomen, we zitten met de afvoer van vervuilde grond,...” zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “Maar ook onze inwoners zitten nu al met de gevolgen. Mensen die bouwen, moeten bijvoorbeeld ook extra stalen laten nemen. Dat zijn kosten die men niet begroot heeft.” Zwijndrecht kampt als gemeente met financiële beperkingen, stelt het bestuur nog, maar die mogen er niet toe leiden dat de problematiek niet grondig wordt aangepakt.

Aan de Vlaamse overheid vraagt het gemeentebestuur alvast eveneens een financiële compensatie, naast een ruimer bloedonderzoek en medische opvolging van de omwonenden. “De ongerustheid is dermate groot na de resultaten van het onderzoek bij 800 inwoners, dat we verplicht zijn om dit te eisen”, vindt Van de Vyver.

In gebreke gesteld

Eerder stelde ook de Vlaamse regering 3M al in gebreke. “Die procedures zijn complementair”, vindt Vervaet. “Ook Vlaanderen vraagt om transparantie en natuurlijk het stoppen van verdere verspreiding. Wij gaan nu nog iets verder op het punt dat onze inwoners niet aan hun lot mogen worden overgelaten.”

Voor de juridische procedures nam de gemeente de in onder meer milieurecht gespecialiseerde advocate Erika Rentmeesters onder de arm.