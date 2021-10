Glitters in make-up nog slechter voor het milieu dan gedacht

De glitters in je oogschaduw of blush doen je schitteren, maar als je de make-up verwijdert en de blinkende partikeltjes in het milieu terechtkomen, is dat allesbehalve schitterend nieuws. De schade die ze veroorzaken is groter dan aanvankelijk werd gedacht.

Make-up met glitters is gemaakt van microplastics, cellulose of mica. Het eerste type, dat goedkoop kan worden gekleurd en behandeld om te blinken, is vergelijkbaar met microkorrels. Dat zijn vaste kunststofdeeltjes van minder dan een millimeter groot. Deze werden vijf jaar geleden al verboden door het Amerikaanse overheidsorgaan Food and Drug Administration (FDA) in reinigingsmiddelen en tandpasta’s om watervervuiling tegen te gaan. Microplastics zijn immers niet biologisch afbreekbaar.

Volgens wetenschappers zouden schadelijke glitters in make-up ook moeten verboden worden. “Na eenmalig gebruik kunnen duizenden stukjes glitter in water of de bodem terechtkomen en zich ophopen”, zegt Meral Yurtsever, hoofddocent milieutechniek aan de Turkse Sakarya-universiteit, in lifestyleblad Allure. “Die stukjes glitter zullen eeuwen intact blijven.” Verder vormen ze een bedreiging voor vissen. Als de dieren scherpe microplastics binnenkrijgen, kunnen ze in hun lichaam blijven hangen en darmscheuren veroorzaken. Dat is niet alles, want als wij vis of zeezout consumeren … eten we eigenlijk ons eigen afval op.

© Shutterstock

Oké, microplastics zijn slecht voor het milieu. Zijn glitters op basis van cellulose, mica of glas dan een betere keuze voor de schoonheidsindustrie? Helaas niet, zo staat zwart op wit in de conclusie van een onderzoek aan de Anglia Ruskin-universiteit in Cambridge. Cellulose gedraagt zich in water zoals microplastics. De kern van cellulose geeft vorm en structuur, maar moet in andere materialen worden gewikkeld om te gaan glanzen en de boel bij elkaar te houden. Dan wordt bijna altijd voor aluminium en een plastic polymeerfilm gekozen, die niet gunstig zijn voor het milieu. Hetzelfde geldt voor zowel natuurlijke als synthetische mica, het derde ingrediënt dat make-up kan doen glanzen. “We ontdekten dat elk type glitter een negatief effect heeft op het onderwaterleven en het voedselweb”, zegt Dannielle Green, hoofddocent ecologie aan diezelfde universiteit.

Toch zullen beautyfans het niet zonder glitters moeten stellen. De industrie is volop bezig met het zoeken naar milieuvriendelijkere alternatieven, al kan het wel even duren omdat ze niet wil komen aandraven met betreurenswaardige vervangingen. Er wordt onder meer geëxperimenteerd met borosilicaatglas, bedekt met mineralen om holografische effecten te bieden. Maar dat is een dure optie, en men weet nog niet of het effectief milieuvriendelijker is. Het is ook nog maar de vraag of we met glasdeeltjes in de buurt van oogleden en andere zones op het gelaat willen komen.