Yannick Thoelen meerdere weken out bij KV Mechelen met knieblessure

Thoelen zou normaal de bekerpartij van afgelopen dinsdag tegen Union betwisten, maar een knieletsel strooide roet in het eten. “De knieblessure is niet leuk voor hem, maar de match missen was misschien nog erger, want hij zat er toch op te wachten”, vertelde zijn coach Wouter Vrancken donderdagmiddag op zijn wekelijkse persbabbel.

“Ondertussen heb ik ook al met hem gesproken. De mentale klap valt al bij al wel mee. Yannick was bezorgd dat ook zijn kruisband (waar hij in februari 2020 aan geopereerd werd, red.) geraakt was, maar dat is niet het geval. Na de interlandbreak hopen we hem te recupereren.”