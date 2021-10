Ook in Binderveld is er opnieuw een kerstboomactie

“Vorig jaar zijn we vertrokken vanuit het idee om een lichtpuntje te brengen in de donkere coronatijd. Toen hebben we iets meer dan 150 bomen kunnen plaatsen, dat is ongeveer 1 op 2 woningen in Binderveld. Dit jaar mikken we natuurlijk op meer deelnames. In het weekend van 4 en 5 december leveren en plaatsen we de bomen in de voortuinen. Uiteraard wordt er dan ook tijd gemaakt voor een praatje”, zo legt Inge Vanhees van de Landelijke Gilde Binderveld uit. De vereniging heeft alvast een folder in alle brievenbussen van Binderveld gedropt. Wie een boom wil bestellen, kan dat nog tot 8 november. Een kerstboom kost 10 euro, een set lichtjes 26 euro. len

Bomen bestellen kan t.e.m. 8 november via lgbinderveld@gmail.com of bij Urbain Bangels 0472/89.30.36.. Alle info staat ook op de website van de Landelijke Gilde Binderveld.