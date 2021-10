Waarom te veel slaap slecht is voor je gezondheid

Een barslecht, kort nachtje achter de rug? Troost je, want te veel slaap is niet goed voor je gezondheid. Vooral ouderen zouden er nadelen van ondervinden. Dat bewijst een nieuw wetenschappelijk onderzoek aan de Washington University School of Medicine.

Een team wetenschappers aan de universiteit volgde de slaapgewoonten op van honderd volwassenen van midden tot eind de zeventig. De vorsers ontdekten dat de doelgroep geen voordeel haalt uit langer dan 7,5 uur slapen per nacht. Integendeel: volgens de resultaten van de onderzoekers is er bij oudere volwassenen een verband tussen verminderde cognitieve prestaties en meer dan 7,5 uur slaap.

Het verband werd ook opgemerkt als de ouderen te weinig sliepen per nacht, minder dan 5,5 uur om precies te zijn. De ideale nachtrust voor mensen rond de zeventig schommelt dus tussen de 5,5 en 7,5 uurtjes per nacht. En wat als je de kaap van zeventig jaar nog niet hebt bereikt? Het onderzoek suggereert dat een pasgeboren baby dagelijks tussen de 14 en 17 uur slaap nodig heeft. De meeste volwassenen hebben voldoende met tussen de zes à negen uur per nacht. Bij 45-plussers kan te veel (of te weinig) slaap het risico op hartaandoeningen, diabetes, angst en obesitas verhogen.

Hoewel het een recent onderzoek betreft, is de conclusie niet helemaal nieuw. In 2018 analyseerden wetenschappers aan de hand van 74 eerdere onderzoeken de slaapkwaliteit van drie miljoen mensen tussen 1970 en 2017. Ze ontdekten dat wie meer dan tien uur per nacht slaapt, meer kans heeft om een hartaandoening te ontwikkelen. Wie doorgaans te weinig slaapt (minder dan zes uur per nacht) loopt eveneens 44 procent meer risico om vroegtijdig te overlijden.

Slaapexpert Johan Verbraecken, verbonden aan het UZ Antwerpen, merkte toen op dat sommige mensen van nature langslapers zijn en lange nachten niet per se een bedreiging voor de gezondheid zijn.“Sommigen hebben tien uur nodig omdat ze anders niet functioneren. Als je jezelf na een nacht van acht uur belabberd voelt, is het een indicatie dat je langer moet blijven liggen”, klonk het. Blijf je echt véél langer liggen, zelfs meer dan tien uur, dan is er volgens de expert iets grondig mis en is het raadzaam om hulp te zoeken. Mogelijk ligt een depressie of slaapapneu aan de basis van het slaapprobleem.