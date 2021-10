Marathonloper Bashir Abdi beloont topjaar met Nationale Trofee voor Sportverdienste

Bashir Abdi heeft donderdag in het stadhuis van Brussel de 93e Nationale Trofee voor Sportverdienste, een prijs die een atleet slechts eenmaal kan winnen in zijn carrière, mogen ontvangen. De 32-jarige Belg van Somalische afkomst schitterde dit jaar met een bronzen medaille op de marathon op de Olympische Spelen.

Abdi liep in het Japanse Sapporo in een tijd van 2u10:00 over de meet. Dat volstond voor een derde plaats en de eerste Belgische medaille op de marathon op de Olympische Spelen sinds Karel Lismont in 1976.

Na de Spelen nam Abdi even rust, maar vorige week maakte hij opnieuw indruk op de marathon van Rotterdam. Onze landgenoot won en verpulverde het Europees record met een tijd van 2u03:36. Hij was daarmee veertig seconden sneller dan het vorige record.