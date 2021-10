Brussel en Wallonië donkerrood op Europese coronakaart: ook steeds meer andere landen kleuren rood

De stijgende coronacijfers hebben zijn weerslag op de coronakaart van het Europees Centrum voor Ziektebestrijding en -preventie (ECDC). Steeds meer landen kleuren oranje of rood. In ons land zijn Brussel en Wallonië zelfs donkerrood geworden. Het enige groen valt nog te bespeuren in regio’s in Italië en Spanje.

Niet alleen België ziet zijn kleur ‘verergeren’ op de wekelijkse kaart. In landen als Frankrijk, Noorwegen en Zweden waren vorige week nog groene zones te zien. Inmiddels is daar alles oranje of rood geworden.

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

Een land of regio kleurt rood in twee gevallen: wanneer de besmettingsgraad per 100.000 inwoners gedurende veertien dagen schommelt tussen 75 en 200 met een positiviteitsratio (positieve tests op 100) hoger dan 4 procent of wanneer de besmettingsgraad hoger is dan 200, ongeacht de positiviteitsratio.