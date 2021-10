Steff Cras en Matthew Holmes blijven ook volgend seizoen bij Lotto Soudal

Cras kende de voorbije jaren enkele tegenslagen en was ook dit seizoen een tijd out met een coronabesmetting. De klimmer, die in de voorbije Vuelta als twintigste eindigde, was dan ook blij te mogen blijven. “In de afgelopen twee jaar voelde ik me echt thuis bij het team”, legde hij uit.

“Met deze jonge en talentvolle groep ziet de toekomst er dan ook heel mooi uit. Persoonlijk is mijn contractverlenging een mentale opsteker na twee seizoenen die gekenmerkt werden door heel wat pech. Zo moest ik in 2020 de Tour verlaten met rugklachten, wat de rest van mijn jaar hypothekeerde. Ook dit jaar ging de eerste helft van mijn seizoen in rook op door een coronabesmetting. Ik kijk dan ook enorm uit naar een jaar waarin ik op volle sterkte kan presteren. Ik wil me opnieuw focussen op een goed klassement in korte rittenkoersen en ritwinst in een Grote Ronde. Daarnaast zal ik het team uiteraard zo goed mogelijk bijstaan. Mijn tweede seizoenshelft gaf me alvast vertrouwen voor wat komen gaat.”

Ook Holmes is een klimmer. Hij begon zijn periode bij Lotto Soudal begin 2020 ijzersterk met winst in de koninginnenetappe van de Tour Down Under. “Ik kijk alvast erg uit naar volgend jaar, zeker na de afgelopen team days, waar er werd gewerkt aan heel wat aspecten zoals nieuw materiaal en trainingsschema’s”, aldus de Brit. “Na twee seizoenen waarin ik het team beter leerde kennen en er heel wat vrienden maakte, voelt Lotto Soudal echt aan als ‘mijn’ team.”

“Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen twee seizoenen. Misschien heeft dit jaar niet gebracht wat ik ervan had verwacht, maar ik kon toch een WorldTour-wedstrijd winnen tijdens mijn eerste profcontract. Ik kwam ook enkele keren dicht bij een ritoverwinning in een Grote Ronde, wat me vertrouwen geeft om volgend jaar opnieuw vol voor die zege te gaan. Ik besef dat ik het in me heb en na twee seizoenen in de WorldTour weet ik perfect wat ik kan en niet kan. Daarom ligt de focus ook volgend jaar op ontsnappingen, hetzij in Grote Rondes, hetzij in andere rittenkoersen.”