86-jarige fan van Lierse die in bekermatch tegen OHL werd gereanimeerd is overleden

Triest nieuws: de supporter van Lierse die woensdagavond moest geranimeerd worden tijdens de bekermatch tegen OH Leuven, is vorige nacht overleden.

Op het einde van de wedstrijd werd de wedstrijd stilgelegd omdat een persoon in de tribune medisch moest worden geholpen. Hij werd geranimeerd en leek buiten gevaar te zijn toen hij werd afgevoerd. Maar later op de avond is hij toch overleden. Lierse maat ook tegenstander OH Leuven hebben al hun medeleven betuigd.

De wedstrijd werd finaal gewonnen door OHL met 1-2.

“Frans Van Parijs (86) stond bekend als een hevige supporter van Lierse”, reageerde de club op sociale media. “ Sinds zijn tiende was hij een trouwe supporter van de club. Hij volgde de club bij alle Europese verplaatsingen. Ook het mirakel van Leeds volgde Frans in de tribunes. Hij vierde in 2017 nog zijn 60-jarig huwelijksjubileum. We verliezen een supporter die 80 jaar lang de geel-zwarte kleuren heeft gesteund, in weer en wind. De voorzitter van onze club, Luc Van Thillo, heeft de man nog kunnen spreken na zijn reanimatie en uit alles bleek zijn onvoorwaardelijke steun en liefde voor de club. De stilte gedurende de onderbreking van de wedstrijd was ijzingwekkend. De hulpdiensten hebben alles gedaan wat in hun macht lag. Als club willen we dan ook de clubdokters, de leden van het Rode Kruis en onze stewards en alle personeel danken voor hun snelle interventie en handelen.”

