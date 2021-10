De Nederlandse Burgers’ Zoo in Arnhem heeft heuglijk nieuws: dinsdagochtend mochten ze een zuidelijke witte neushoorn verwelkomen. Het kleine dier zag om 3 uur ’s nachts het levenslicht in een verwarmde stal. Het is het achtste jong voor de mama-neushoorn en de veertiende zuidelijke breedlipneushoorn die in het dierenpark werd geboren. Het wel en wee van het kalfje kan live gevolgd worden op YouTube, waar ook de bevalling te zien was.