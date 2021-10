Dochters willen as van vader verspreiden, maar wind is spelbreker: “Het zit in mijn mond”

De Britse zussen Belle (28) en Tyla (22) verloren hun vader vorig jaar in oktober. De 47-jarige man overleed plots en liet een grote leegte na in het gezin. De zussen wilden hun vader graag herdenken een jaar na zijn dood en trokken naar een mooie plek in Devon om zijn as te verspreiden. Maar de wind speelde voor spelbreker, waardoor de zussen plots bedekt waren met de as. “Het was een emotionele dag”, aldus Belle die de video op TikTok zette. “Maar toen dat gebeurde werd de sfeer iets lichter. Het incident somt papa helemaal op: een schitterende man vol humor. Een grappige knuffelbeer.”