Jessa verstrengt bezoekregeling “door stijgend aantal besmettingen”

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt verstrengt vanaf vrijdag de bezoekregeling als gevolg van “het stijgend aantal besmettingen”. “Elke patiënt zal nog maar één bezoeker gedurende één uur per dag mogen ontvangen”, zegt Lieve Ketelslegers van Jessa.

Nu het virus weer volop circuleert in onze maatschappij ziet het Jessa Ziekenhuis in Hasselt zich genoodzaakt om de bezoekregeling aan te passen. “Vanaf vrijdag wordt het bezoekbeleid verstrengd en zal elke patiënt nog maar één bezoeker mogen ontvangen en dat gedurende één uur per dag”, zegt Lieve Ketelslegers, woordvoerder van Jessa.

Tot voor kort mochten er nog twee bezoekers per patiënt op de kamer. Die ene bezoeker per patiënt is bij voorkeur ook een vaste bezoeker. Een kind wordt ook als tweede bezoeker beschouwd, zo staat nog te lezen in de bezoekregeling. Jessa voert de strengere bezoekregels in “door het stijgend aantal besmettingen”.

Er gelden op de nieuwe bezoekregeling wel enkele uitzonderingen. Zo is er wel meer bezoek mogelijk op de diensten palliatieve zorgen, pediatrie, materniteit, psychiatrie en oncologie. “Naast de nieuwe bezoekregeling zal er ook strenger gecontroleerd worden op de bestaande regels”, zegt Ketelslegers. “Zo mag een patiënt enkel in uitzonderlijke gevallen een begeleider meenemen naar het ziekenhuis. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een patiënt lijdt aan dementie, wanneer de patiënt slecht te been is of naar het ziekenhuis moet voor een slechtnieuwsgesprek. Het is uiteindelijk de arts of zorgmanager die beslist of begeleiding van een patiënt nodig is.”

