Zuhal Demir stelt boekje voor in kleuterklasje van haar dochter

Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) wil kinderen met het boekje “Ja & nee gevoelens” en de bijhorende vertelplaten weerbaarder maken door ze te leren omgaan met hun eigen gevoelens en die van anderen. Minister Demir stuurt het boekje naar alle 3.076 kleuterscholen in Vlaanderen. Het boekje is donderdagochtend in Genk voorgesteld in het klasje waar de dochter van de minister les volgt.

Het boekje “Ja & nee gevoelens” is al langer beschikbaar in de boekhandel, maar minister Demir wil het in Vlaanderen nu ook op school inzetten vanaf de eerste kleuterklas. Het boekje moet helpen om kinderen al spelenderwijs te leren omgaan met hun gevoelens en die van anderen, of het nu gaat over pesten, grensoverschrijdend gedrag of omgaan met mensen die je minder goed kent, klinkt het.

Naast de Vlaamse kleuterscholen krijgen ook alle Vertrouwenscentra Kindermishandeling, Centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG), Huizen van het Kind, de afdelingen van Pleegzorg Vlaanderen en de bibliotheken het binnenkort in de bus. Het initiatief kadert in het actieplan tegen seksueel geweld van de Vlaamse regering.

Minister Demir is donderdagochtend samen met Pauline Oud, de schrijfster van het boek, op bezoek gegaan bij de school van haar dochtertje, om te kijken hoe de juf met het boekje en de vertelplaten aan de slag ging in de klas.

“Kinderen moeten erop kunnen vertrouwen dat we er voor hen zijn, maar minstens even belangrijk is dat wij vertrouwen en openheid met hen opbouwen. Zeker als het over hun gevoelens gaat”, zegt minister Demir. “Door uit de boekjes voor te lezen in de klas en er de dialoog over aan te gaan, leren kinderen al vanaf hun drie jaar omgaan met hun eigen grenzen én met die van andere kinderen. Dat kan hen sterken in de toekomst en creëert bewustzijn van grenzen.”