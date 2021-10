Bayern München schaamt zich na vernedering in Duitse beker: “Excuses aan al onze fans”

“Een collectieve black-out”, zo noemde technisch directeur Hasan Salihamidzic de zware bekernederlaag van Bayern München woensdag bij Borussia Mönchengladbach. Hoewel Bayern met vrijwel alle sterren aantrad, verloor de ‘Rekordmeister’ in de tweede ronde van de DFB-Pokal met maar liefst 5-0. “Alles wat fout kon gaan, ging ook fout”, aldus Salihamidzic. “We hebben in de eerste helft geen duel gewonnen. Dit is onverklaarbaar.”

Trainer Julian Nagelsmann ontbrak net als afgelopen weekend op de bank bij Bayern, omdat hij besmet is met het coronavirus. Zijn assistent Dino Toppmöller had geen verklaring voor de offday van de koploper van de Bundesliga. “Dit is een pikzwarte dag voor ons. We waren overal een stap te laat. Het spijt ons dat we onze fans zo in de steek hebben gelaten”, zei Toppmöller.

Bayern trad in Mönchengladbach aan met onder meer Manuel Neuer, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Joshua Kimmich, Serge Gnabry en Leroy Sané, maar de sterrenploeg stond na 21 minuten al met 3-0 achter. “Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, zei Müller, de enige speler die voor de camera wilde verschijnen. “Met uitzondering van Neuer speelden we allemaal rampzalig. We kunnen alleen maar onze excuses aanbieden aan onze fans.”