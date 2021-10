Ben Weyts verdedigt mondmaskerplicht in vijfde en zesde leerjaar: “Je kan niet gewoon niets doen”

Als je vaststelt dat driekwart van de coronabesmettingen in het onderwijs toe te schrijven zijn aan het lager onderwijs, dan moet je daar optreden. Zo verdedigt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) de herinvoering van de mondmaskerplicht in het vijfde en zesde leerjaar. “Je kan niet gewoon niets doen”, aldus Weyts op Radio 1.

Daags na de nieuwe beslissingen om de verspreiding van het coronavirus in de scholen in te dijken, komen er uiteenlopende reacties van de onderwijsbonden en -koepels. Ook de Vlaamse Jeugdraad is niet gelukkig met de mondmaskerplicht in de derde graad van het lager onderwijs, waar enkele uitzonderingen op bestaan. Voorzitter Amir Bachrouri vindt dat de focus beter zou worden gelegd op de contacten met kwetsbare groepen.

Minister Weyts verdedigt de beslissing. Vooral in het vijfde leerjaar zie je het hoogste aantal besmettingen, legt hij uit. Bovendien moet je ook de leerkrachten beschermen. De vergelijking met Brussel gaat volgens hem niet op, maar daar is het mondmasker nooit verdwenen en vallen er minder besmettingen te noteren. Kinderen van zes of zeven jaar een mondmasker laten dragen, “zie ik absoluut niet zitten”, gaat de minister voort. “Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar zijn al wat matuurder.”

De maatregel gaat in na de herfstvakantie en loopt tot Kerstmis. Een en ander zal tussentijds worden geëvalueerd. “Als de hemel intussen opklaart, kunnen we maatregelen versoepelen”, luidt het. Wat de verplichte ventilatie betreft, merkt Weyts op dat 90 procent van de scholen aan de slag is met CO2-meters, hoewel die niet verplicht zijn. “In de horeca is die niet verplicht en is 36 procent niet in orde.”