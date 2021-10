Tweede amateurclub SV Belisia is er niet in geslaagd te stunten tegen eersteklasser AA Gent (4-0). De hoop op een Bilzerse stunt in de Ghelamco Arena werd nog voor de rust aan diggelen geslagen, maar dat mocht de pret na affluiten niet bederven. Onze fotograaf Patrick Smets zat een hele dag in het spoor van het team van Luc Nilis en kwam terug met dit fotoverslag. Bekijk hier alle beelden.