Houston Astros trekken stand in World Series baseball gelijk

De Houston Astros hebben woensdag in Houston (Texas) het tweede duel in de World Series baseball gewonnen. Ze versloegen de Atlanta Braves met 7-2. Het staat nu 1-1. De World Series zijn de finalewedstrijden van de Major League of Baseball (MLB). Atlanta won dinsdag het eerste duel met 6-2.

De World Series gaan vrijdag verder, met drie wedstrijden in drie dagen tijd in Atlanta. De finale wordt afgewerkt in een best-of-7-format. De Houston Astros werden in 2017 kampioen van de Major League, de Braves pakten in 1995 hun derde en vooralsnog laatste titel. Hun laatste finaleplaats dateert van 1999.