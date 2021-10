Elke tien minuten iemand extra in het ziekenhuis: dit zijn de cijfers die aan de basis lagen van de nieuwe maatregelen

We zijn massaal gevaccineerd, en toch zijn de regels weer verstrengd. De reden? “Niemand kan om de cijfers heen”, zei premier Alexander De Croo (Open Vld) op de persconferentie. De ministers hadden een rapport op tafel liggen met wel erg steile lijnen op de grafieken. Cijfers die een jaar geleden tot “een absolute catastrofe in de ziekenhuizen” zouden hebben geleid. “Omdat 8,5 miljoen mensen zich hebben laten vaccineren, is dat niet het geval.”