Geen warm bed, geen lekker eten, geen koffie om wakker te worden. Saartje Vandendriessche (46) trekt met niet meer dan dikke kleren, een zeil boven het hoofd en de hulp van bushcrafter Mike De Roover drie weken lang het bos in tijdens ‘Saar in het bos’. “Het was misschien niet mijn grootste uitdaging, maar wel de dierbaarste voor mij.”